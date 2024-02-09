من جنسيات مختلفة.. 9 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، لاستقبال 20 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة، تقل على متنها 9 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات للوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وصول 20 رحلة طيران

وتبين من كشوف رحلات اليوم بمطار مرسى علم الدولي أنه من المقرر وصول 20 رحلة طيران، منها 8 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، ورحلة من إيطاليا، وأخرى من هولندا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتان من بولندا.



واستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، 107 رحلات طيران دولية أوروبية، بزيادة 16 رحلة عن الأسبوع الماضى، وأغلب الرحلات الوافدة من ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا والتشيك.

اليوم.. تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

في سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1180 شاحنة، 80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 615 شاحنة، 70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 565 شاحنة، 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارتين الرياض وأمل، بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس، والحرية 1، فيما استقبل الميناء، بالأمس، ثلاث سفن، هى: دليلة، الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن، هى: الرياض، ودليلة، وأمل.

كما تم تداول 4530 طن بضائع، و430 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي: بريدج، كوين نفرتيتى، آور، آيلة، كما غادرت ميناء بورتوفيق السفينتان النوي إكسبريس، وSEAWAVE1 متجهة الي جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3260 راكبا بموانئها.