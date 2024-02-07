لمدة 15 يومًا.. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، عن بدء التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية لمدة خمسة عشر يوما، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم، وتيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

وكشفت مديرية التربية والتعليم عن خطوات التظلم للطلاب وذلك من خلال تقديم طلب التظلم بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة الغردقة، وتسديد الرسوم المقررة لذلك 35 جنيها، وسداد الرسوم 35 جنيها في المادة الواحدة، وذلك طبقا للخطاب المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، ويتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر



كان أعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، امس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

أكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العامة 71% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.7 والصم وضعاف السمع 100% والمكفوفين وضعاف البصر 100% والتلمذة الصناعية 100% وذلك بحضور السيد هشام منيرعبدالغني مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للترم الأول للشهادة الإعدادية بلغت 71% وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم والمكفوفين بنسبة وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية وفيما يلي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2024 البحر الأحمر.

وهنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي طلاب الشهادة الاعدادية الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.