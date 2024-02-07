الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمدة 15 يومًا.. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، عن بدء التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية لمدة خمسة عشر يوما، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم، وتيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

وكشفت مديرية التربية والتعليم عن خطوات التظلم للطلاب وذلك من خلال تقديم طلب التظلم بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة الغردقة، وتسديد الرسوم المقررة لذلك 35 جنيها، وسداد الرسوم 35 جنيها في المادة الواحدة، وذلك طبقا للخطاب المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، ويتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر


كان أعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، امس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

أكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العامة 71%  والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.7 والصم وضعاف السمع 100% والمكفوفين وضعاف البصر 100% والتلمذة الصناعية 100% وذلك بحضور السيد هشام منيرعبدالغني مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للترم الأول للشهادة الإعدادية بلغت 71% وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم  والمكفوفين بنسبة وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية وفيما يلي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2024 البحر الأحمر.

وهنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي طلاب الشهادة الاعدادية الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وزارة التربية والتعليم التظلمات للشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الاعدادية البحر الاحمر نتيجة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بنسبة نجاح 71%.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

الأول من نوعه.. متحف الغردقة باكورة تعاون الدولة مع القطاع الخاص (فيديو)

سباح سعودي من ذوى الهمم يبدأ رحلة عبور المانش من الغردقة

تداول 69000 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر وتصدير 52000 طن فوسفات عبر سفاجا

على متن 25 طائرة.. مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح اليوم

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح على متن 13 رحلة طيران دولى اليوم السبت

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية