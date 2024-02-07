الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

أسراب الجراد
أسراب الجراد

تشهد مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر تدفقات كبيرة لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، التي عبرت للحدود المصرية قادمة من دولة السودان، حيث تواصل فرق المكافحة من قبل العاملين بقواعد مكافحة الجراد أعمال المكافحة لتلك الأسراب.

وكشف مصدر خاص، لـ"الدستور"، أن أسراب الجراد تزايدت بشكل كبير بعد القضاء على الأسراب الأولى، مؤكدًا أنها على مشارف مدينة مرسى علم، وتحديدًا مناطق حماطة ووادي الجمال جنوب المدينة، وافدة من ناحية البر والبحر.

من جهته، أكد عابدين سعيد، رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر، وصول مندوب من منظمة الأغذية والزراعة الأممية "فاو" للمنطقة، للوقوف على آخر ما توصلت له أعمال مكافحة أسراب الجراد، والتي تتم مكافحتها بواسطة مهندسي وأفراد قواعد مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة، مؤكدًا أن فرق المكافحة وصلت لأعماق 50 كيلومترًا داخل الجبال بداية من الطريق الساحلي، ومحاصرة أسراب مختلفة، وتجري حاليًا عملية المكافحة لتلك الأسراب بمناطق متفرقة.

تنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة أسراب الجراد

أوضح رئيس مدينة حلايب أن أسراب الجراد التي تم رصدها كانت في مناطق مختلفة، وما دخل الحدود المصرية منها من نوع الجراد الأصفر الصحراوي، مشيرًا إلى أن فرق المكافحة بقواعد الجراد يقومون بالعمل بمختلف المناطق وداخل الأودية الجبلية لمحاصرة تلك الأسراب والقضاء عليها، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مع مختلف الجهات لمواجهة أسراب الجراد، والتي جاءت بشكل كبير هذا العام بسبب عدم مواجهته بدولة السودان الشقيق وعدم المكافحة بسبب الأحداث الجارية هناك، مما تسبب في وصول عدد أكبر من الأعوام السابقة.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا مواجهة تلك الأسراب بكل وسائل المكافحة، وتشكيل لجان لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أن إدارة مكافحة الجراد بمدينة حلايب وشلاتين رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلقت إخطارًا من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع واستكمال أعمال المكافحة.

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