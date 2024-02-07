تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1180 شاحنة 80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 615 شاحنة 70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 565 شاحنة 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، دليلة وأمل.

كما تم تداول 4530 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين النوي اكسبريس وSEAWAVE1 متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3260 راكب بموانيها.

اليوم.. مرسي علم تستقبل 5 آلاف سائح قادمين من أوروبا



في سياق آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الاربعاء ما يقرب من 5 آلاف سائح، يصلون على متن 17 رحلة طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن 107 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم منها 6 رحلات من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 4 رحلات من المانيا، 3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من هولندا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 107 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.