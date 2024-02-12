تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة 70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 525 شاحنة 63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 565 شاحنة و7 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية1 بينما تغادر العبارة "أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية1، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 3470 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1622 راكب بموانيها.