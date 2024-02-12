الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن  وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة 70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 525 شاحنة 63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000  طن بضائع، 565 شاحنة و7  سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين  دليلة والحرية1 بينما تغادر العبارة "أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية1، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 3470 طن بضائع و430  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1622 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر موانئ حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا مطار

مواد متعلقة

مرسى علم تستقبل 13 ألف سائح اليوم

بعد سنوات من التوقف.. استئناف أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب

من جنسيات مختلفة.. 9 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

على متن 23 طائرة.. مرسى علم تستقبل 8 آلاف سائح اليوم

لمدة 15 يومًا.. بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بنسبة نجاح 71%.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين لمستشفى بوسط إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

اليوم.. نظر طعون المتهمين في "حادث قطاري طهطا"

استكمال محاكمة المتهم المتسبب في وفاه الفنان أشرف عبدالغفور اليوم الإثنين

الاحتلال: الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام شاركوا في تحرير رهينتين برفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح