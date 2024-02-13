الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1128 شاحنة 90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 568 شاحنة 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 560 شاحنة و10  سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل  بينما تغادر السفينتين الحرية2  وبوسيدون  فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية1 وغادرت السفينتين دليلة  وامل.

كما تم تداول 3500 طن بضائع و388  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما غادر ميناء بورتوفيق السفينة CORAL SIDEREA، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1540 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر بضائع حركة الواردات حركة الصادرات ميناء نويبع البحر الاحمر

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