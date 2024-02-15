سقوط أمطار على سفاجا بالبحر الأحمر اليوم الخميس

شهدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر سقوط أمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة صباح اليوم الخميس، بمناطق متفرقة بالمدينة، وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر سحب مياه الأمطار المتراكمة من كل المناطق المتضررة بمدينة سفاجا، بتكليف من اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة.

ودفعت شركة مياه البحر الأحمر بسيارات ومعدات الشركة وانتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار بمدينة سفاجا.

من جهته؛ أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه يتم العمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة لحين انتهاء جميع أعمال سحب الأمطار من كل المناطق المتضررة وإزالة آثارها، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة للتعامل الفوري مع أي حالات لتقلبات الطقس.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، في بيان، عن رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس والتغيرات التي ستشهدها بعض مدن المحافظة بداية من اليوم الخميس، واحتمالية سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على سلسلة جبال البحر الأحمر ومدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب والقصير، طبقًا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت محافظة البحر الأحمر إلى إخطار الوحدات المحلية بالمدن سالفة الذكر لرفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس والتعامل مع الوضع حينها، وتقديم المساعدات على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، وتوفير سيارات شركة المياه والوحدات المحلية لشفط مياه الأمطار.

فيما أعلن فرع مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر عن حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تغيرات الطقس المقرر أن تشهدها سلسلة جبال البحر الأحمر ومدن المحافظة المختلفة؛ وذلك من خلال توفير سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج المدن وإعلان جاهزية العاملين بالمرفق لحالات الطوارئ.

مياة الأمطار بسفاجا

مياة الأمطار بسفاجا