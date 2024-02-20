الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"جميلة الجميلات" تُغازل زوار متحف الغردقة.. قصة تمثال "ميريت آمون"

متحف الغردقة
متحف الغردقة

يحتوي متحف آثار مدينة الغردقة علي الآف القطع الأثرية المختلفة والمتنوعة من مختلف العصور، منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديث، ويأتي على رأس تلك القطع الأثرية تمثال فرعوني للملكة «ميريت آمون»، والتي يطلق عليها ملكة المتحف، وهي النسخة الأصلية لها.

وليد علام، مدير عام متحف الغردقة، أكد أن الملكة ميريت آمون هي الابنة الكبرى لإخناتون من الملكة نفرتيتي، وهناك ما يؤكد أنها ولدت في العام الثاني لحكم إخناتون، مشيرًا إلى أن الملكة ولدت في بدايات حكم والداها في طيبة، حيث كانت أسرة إخناتون قبل الانتقال إلى العاصمة الجديدة أخت آتون، مكونة من نفرتيتى وابنته الوحيدة مريت آمون، وقد ولدت بنات إخناتون الأخريات في العاصمة الجديدة.

أضاف مدير متحف الغردقة لـ"الدستور"، أن ميريت آمون هى أكثر بنات إخناتون الستة ذكرا وتصويرا فى المعابد وفي المقابر وفي الآثار، بل وقد ذكر اسمها في بعض الخطابات الدبلوماسية، لافتًا إلى أنها انتقلت مع أسرتها إلى العاصمة الجديدة أخت آتون، وتزوجت مريت آتون من سمنخ كارع الذي تولى الحكم بعد إخناتون وأصبحت الزوجة الملكية له.

تابع، أن من أسماء الملكة ميريت الزوجة الملكية العظيمة، واكتسبت هذا اللقب من زواجها من سمنخ كارع، ولكن يظن البعض أنها حصلت على هذا اللقب بعد أن تزوجت بأبيها إخناتون، ويوجد افتراض آخر أنها اكتسبت هذا الاسم لتسلمها مهام ومكانة والدتها نفرتيتي.

واستطرد علام، أن متحف الغردقة يستقطب سياح وزوار من جنسيات مختلفة وأن موقعة ساهم في جذب السياح لقرب موقعة من المدينة، مؤكدًا أن المتحف يضم قطعًا أثرية من عدة عصور مختلف مابين العصر الفرعونى والرومانى والإسلامي والقبطي، حيث يقترب عدد القطع الآثرية التي يحويها المتحف من 1400 قطعة أثرية مختلفة ومتنوعة.

متحف اثار الغردقة متحف الغردقة ميريت آمون نفرتيتى

مواد متعلقة

استقرار فى حالة الطقس بالبحر الأحمر.. وهدوء حركة الرياح

مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح عبر 19 رحلة طيران دولية اليوم

تداول 23 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

سقوط أمطار على سفاجا بالبحر الأحمر اليوم الخميس

15 سنة زواج.. "عماد ومارجريتا" قصة حب مصرية أوكرانية: اتعلمت العربية والأكل الشعبي

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد أسبوع.. موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024 وفضلهم

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة