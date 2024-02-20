"جميلة الجميلات" تُغازل زوار متحف الغردقة.. قصة تمثال "ميريت آمون"

يحتوي متحف آثار مدينة الغردقة علي الآف القطع الأثرية المختلفة والمتنوعة من مختلف العصور، منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديث، ويأتي على رأس تلك القطع الأثرية تمثال فرعوني للملكة «ميريت آمون»، والتي يطلق عليها ملكة المتحف، وهي النسخة الأصلية لها.

وليد علام، مدير عام متحف الغردقة، أكد أن الملكة ميريت آمون هي الابنة الكبرى لإخناتون من الملكة نفرتيتي، وهناك ما يؤكد أنها ولدت في العام الثاني لحكم إخناتون، مشيرًا إلى أن الملكة ولدت في بدايات حكم والداها في طيبة، حيث كانت أسرة إخناتون قبل الانتقال إلى العاصمة الجديدة أخت آتون، مكونة من نفرتيتى وابنته الوحيدة مريت آمون، وقد ولدت بنات إخناتون الأخريات في العاصمة الجديدة.

أضاف مدير متحف الغردقة لـ"الدستور"، أن ميريت آمون هى أكثر بنات إخناتون الستة ذكرا وتصويرا فى المعابد وفي المقابر وفي الآثار، بل وقد ذكر اسمها في بعض الخطابات الدبلوماسية، لافتًا إلى أنها انتقلت مع أسرتها إلى العاصمة الجديدة أخت آتون، وتزوجت مريت آتون من سمنخ كارع الذي تولى الحكم بعد إخناتون وأصبحت الزوجة الملكية له.

تابع، أن من أسماء الملكة ميريت الزوجة الملكية العظيمة، واكتسبت هذا اللقب من زواجها من سمنخ كارع، ولكن يظن البعض أنها حصلت على هذا اللقب بعد أن تزوجت بأبيها إخناتون، ويوجد افتراض آخر أنها اكتسبت هذا الاسم لتسلمها مهام ومكانة والدتها نفرتيتي.

واستطرد علام، أن متحف الغردقة يستقطب سياح وزوار من جنسيات مختلفة وأن موقعة ساهم في جذب السياح لقرب موقعة من المدينة، مؤكدًا أن المتحف يضم قطعًا أثرية من عدة عصور مختلف مابين العصر الفرعونى والرومانى والإسلامي والقبطي، حيث يقترب عدد القطع الآثرية التي يحويها المتحف من 1400 قطعة أثرية مختلفة ومتنوعة.