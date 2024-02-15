تداول 23 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سفينتان، وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و922 شاحنة و64 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 450 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 472 شاحنة و23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة والرياض فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ANEMOS، أمل، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 1900 طن بضائع و277 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1851 راكبًا بموانيها.