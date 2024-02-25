قادمون من أوروبا.. 18 ألف سائح يصلون فنادق مرسى علم اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأحد، 28 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها 6 آلاف سائح على متن 28 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف التشغيل لرحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الأحد 28 رحلة من عدة دول مختلفة بينها 10 رحلات من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من المانيا، 8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا وأخرى من ليتوانيا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري 120 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول أوروبية من بينها دول التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.