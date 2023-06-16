118 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم خلال أسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت، وحتى الجمعة المقبلة 118 رحلة طيران دولية قادمة من دول أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار المختصة، وذلك بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولًا إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية بمطار مرسى علم، عن أن الرحلات الوافدة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولًا من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة التي يصل مواطنوها لمدينة مرسى علم.

من جانبه، قال الخبير السياحي، عاطف عثمان، إن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الفنادق نظمت عروضًا فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات إليها.

وكشف الخبير السياحي، عن ارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق إلى 90%، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز، لافتًا إلى أن أبرز الجنسيات إقبالًا على فنادق البحر الأحمر حاليًا، هم الألمان ليلحق بهم باقي الجنسيات الأوروبية، من البلجيك والإيطاليين الذين يتصدرون السياحة الوافدة لمرسى علم، مشيرًا إلى أن هناك انتعاشة في السياحة الوافدة قبيل احتفالات عيد الأضحى، وأن هذه الانتعاشة تدل على عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.