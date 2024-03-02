اليوم.. استكمال محاكمة أم متهمة بقتل طفليها في الغردقة

تنظر دائرة محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الدائرة الأولى، أولى جلسات الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة.



كانت محكمة الاستئناف بقنا حددت جلسة 2 مارس، لنظر أولى جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم فى الغردقة بالقضية رقم10920.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الغردقة العام بوصول جثتين لطفلتين توأم عمرهما أربعة أعوام بصحبة والدتهما.

وادعت الأم أن الوفاة تمت بسبب تسرب الغاز، إلا أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وبمواجهة الأم، تبين أنها حاولت أكثر من مرة استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما إلا أنها فشلت؛ بسبب زواجها عرفيا.

واعترفت المتهمة أنها تزوجت عرفيا منذ 5 سنوات من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا طفلتين توأم، كما تبين أن الأم والتى تعمل بإحدى الكافيتريات دخلت مستشفى الغردقة العام، خلال عام 2019 فى حالة وضع وفشلت بعد ذلك فى إثبات فى استخراج شهادات ميلاد لهما، طوال 4 سنوات، حتى ارتكبت جريمتها وإلقاء القبض عليها وإحالتها لمحكمة الجنايات لنظرها.