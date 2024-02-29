الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مرسى علم تستقبل 6 آلاف سائح من أوروبا اليوم الخميس

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الخميس، 28 رحلة طيران أوروبية، تقل على متنها 6 آلاف سائح، وذلك ضمن 120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدًا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية، على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.


وتبين من كشوف رحلات الطيران بمطار مرسي علم أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 28 رحلة من عدة دول مختلفه بينها 4 رحلات من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 9 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا ورحلة من بلجيكا وأخرى إنجليزية، و2 من سويسرا، وأخرى من لكسمبورج، والنمسا، ورحلة داخلية. 

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل خلال الأسبوع 120 رحلة طيران دولية أوروبية، وصلت من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا والمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

مطار رحلات الطيران مرسى علم البحر الاحمر شواطئ أوروبية

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