السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1125 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 562 شاحنة و108 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 563 شاحنة و12 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، وغادرت ثلاث سفن وهي امل، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع، و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2644 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر موانئ الصادرات ميناء ميناء نويبع قوافل

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