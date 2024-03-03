الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 28 آلف طن بضائع و1025 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة هو 8 سفن، وتم تداول 28000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 1025 شاحنة و65 سيارة. حركة الواردات شملت 10500 طن من البضائع، 481 شاحنة و60 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 17500 طن من البضائع، 544 شاحنة و5 سيارات.

وفيما يتعلق بميناء سفاجا، فإنه يستعد اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة، كما استقبل ثلاث سفن في الأمس وهي بوسيدون اكسبريس، امل ودليلة، وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس.

وفي ميناء نويبع، تم تداول 3500 طن من البضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SHANGHAI – M وعلى متنها 5000 طن من الردة، بينما تغادر السفينتان PROJECT – A و NOURY وعلى متنهما 6000 طن من الدقيق المصدر إلى اليمن، بالإضافة إلى السفينة النوى اكسبريس. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3760 راكب.

موانئ البحر الأحمر السفن الصادرات ميناء ميناء نويبع ميناء بورتوفيق

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