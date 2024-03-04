استعدادًا لشهر رمضان.. وصول 5 آلاف رأس عجول حية لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 21000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 947 شاحنة و48 سيارة. حركة الواردات شملت 6000 طن من البضائع، و493 شاحنة و26 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 15000 طن من البضائع، و454 شاحنة و22 سيارة.

وفي السياق، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "QUEENSLAND" التي تحمل 5 آلاف رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك. وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مصادر مختلفة. وقد قامت الجهات المختصة في الميناء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة وحجرها في محجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، للتأكد من سلامتها وإجراء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها في الأسواق.

واستقبل الميناء السفينتين "الحرية" و"دليلة"، في حين غادرت ثلاث سفن وهي "وادي سفاجا"، "الحرية2" و"بوسيدون اكسبريس". كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "الحرية2" و"بوسيدون اكسبريس"، وغادرت السفينتان "أمل" و"الرياض".

كما تم تداول 3000 طن بضائع و238 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة PROJECT A وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة الى ميناء الحديدة باليمن.