تخصيص 340 مسجدًا لصلاة التراويح في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، إنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة الوزارة لشهر رمضان وتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إنه تم تخصيص 340 مسجدًا لأداء صلاة التراويح وتخصيص 163 مسجدًا للتهجد، و9 مساجد للاعتكاف، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بالمشاركة الفعالة في تنفيذ حملة نظافة المساجد، وذلك بهدف حماية وصيانة بيوت الله والحفاظ على نظافتها وتأهيلها لاستقبال المصلين في شهر الخير والبركة، مؤكدًا أن الحفاظ على النظافة يعد مطلبًا شرعيًا، وأن المساجد يجب أن تكون مثالًا للنظافة والجمال، حيث تعتبر عنوانًا للروحانية والتقوى.

ووجه وكيل أوقاف البحر الأحمر مسؤولي المساجد بالمرور الدائم والمتابعة لأعمال النظافة والتعقيم المستمر للمساجد، وغسل السجاد والمراحيض، باستمرار لاستقبال المصلين، والحفاظ على صحتهم.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المديرية استعدت لشهر رمضان المبارك بالأنشطة الدعوية، إذ تم الانتهاء من الإعداد لملتقى الفكر الاسلامي عام 1445ه - 2024م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسيُحاضر في الملتقى نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.