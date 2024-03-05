الأوربيون يتصدورن القائمة.. انتعاش سياحي بفنادق البحر الأحمر

تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية المختلفة إقبالًا كبيرًا عليها، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي مع بداية شهر مارس الجاري، وتصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلى الجنسيات الوافدة لمنتجعات الغردقة ومرسى علم، طبقًا لإحصائيات أجرتها جهات وهيئات ذات صِلة.

وقال محمد عيد سليمان، الخبير السياحي لـ"الدستور"، إن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد حالة من الرواج منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن فنادق البحر الأحمر استعدت بكامل طاقتها وبتجهيزات كبرى مع بداية الموسم السياحي، مؤكدًا أن نسب الحجوزات والإقبال عليها خلال الفترة الحالية مطمئنة، وأنه هناك مُبشرات بموسم سياحي قوي خاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدتها الفنادق السياحية، من خلال تدريب العاملين والقائمين على الفندقة وتطوير بعض الخدمات المقدمة للنزلاء من مختلف الجنسيات.

بجناح خاص.. مصر تشارك في فعاليات بورصة برلين للسياحة

وكشف الخبير السياحي أن مجموعة من الفنادق السياحية المصرية الكبرى تُشارك حاليًا فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقررإقامتها فى العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 5 وحتى 7 من الشهر الجاري بجناح خاص، بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانى إلى مصر، مؤكدًا أن السوق السوق الالمانى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة في البحر الاحمر، لافتًا إلى أن المشاركة في "بورصة برلين للسياحة" ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وجذب أكبر عدد من السياحة الوافدة خاصة السوق الألماني أحد الأسواق السياحية الهامة للسياحة المصرية.

من جهته، أكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين، أن السياح الأوروبيين يتصدرون الأعلى وصولًا خاصة الإيطاليين والبلجيك، والألمانيين والبولنديين، مشيرًا إلى أن مدينة مرسى علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة وأجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع والذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.