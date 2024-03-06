تداول 17 ألف طن و1107 شاحنات بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1107 شاحنات و145 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 561 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 546 شاحنة و13 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء، لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتان الحرية1 ودليلة، فيما استقبل الميناء أمس الثلاثاء، أربع سفن وهي دليلة، بوسيدن إكسبريس، الرياض والحرية2، وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، امل وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 3070 طن بضائع و385 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2810 راكبا بموانيها.

الأوربيين يتصدورن القائمة.. انتعاش سياحي بفنادق البحر الأحمر

في سياق آخر، تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية المختلفة إقبالًا كبيرًا عليها، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي مع بداية شهر مارس الجاري، وتصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلي الجنسيات الوافدة لمنتجعات الغردقة ومرسى علم، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها جهات وهيئات ذات صِلة.

وقال محمد عيد سليمان الخبير السياحي لـ«الدستور»، إن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد حالة من الرواج منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن فنادق البحر الأحمر استعدت بكامل طاقتها بتجهيزات كبري مع بداية الموسم السياحي، مؤكدًا أن نسب الحجوزات والإقبال خلال الفترة الحالية مطمئنة وأنه هناك مُبشرات بموسم سياحي قوي خاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدتها الفنادق السياحية، من خلالتدريب العاملين والقائمين على الفندقة وتطوير بعض الخدمات المقدمة للنزلاء من مختلف الجنسيات.

وكشف الخبير السياحي أن مجموعة من الفنادق السياحية المصرية الكبري تُشارك حاليًا فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقررإقامتها فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5 وحتي 7 من الشهر الجاري، وذلك بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوقالألمانى إلى مصر، مؤكدًا أن السوق السوق الالمانى من أهم الأسواق المصدرة لسياحة البحر الاحمر، لافتًا الي أن المشاركة في بورصةبرلين ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وجذب أكبر عدد من السياحة الوافدة خاصة السوق الالمانى أحدالأسواق السياحية الهامة للسياحة المصرية.



من جانبه، أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين، أن السياح الأوربيين يتصدرون الأعلى وصولًا خاصة الإيطاليين والبلجيك، والألمانية والبولنديين، مشيرًا إلى أن مدينة مرسي علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى جهود الدولة وأجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع والذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.