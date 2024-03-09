السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 30000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1177 شاحنة و510 سيارات وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 621 شاحنة و495 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 23000 طن بضائع، 556 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمس سفن وهي HEROIC، الرياض، بوسيدن إكسبريس، الحرية 2 وأمل، بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية 1، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدن إكسبريس، وغادرت السفينتان أمل وبوسيدن إكسبريس.

كما تم تداول 2750 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE1، وعلى متنها 430 سيارة بوزن 860 طن قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة CECELLIA وعلى متنها 12000 طن مواد غذائية، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2490 راكبًا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات موانئ ميناء سفاجا ميناء بورتوفيق فنادق البحر الاحمر

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