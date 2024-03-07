فنادق مرسى علم تستقبل 13 ألف سائح على متن 28 طائرة.. اليوم

يستعد مطار مرسي علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 28 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهما أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.



وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 28 رحلة تُقل على متنها 13 ألف سائح من عدة دول مختلفه بينها 4 رحلات من بولندا، رحلة من بلجيكا وأخرى من إحدى المطارات الإنجليزية ورحلتين من النمسا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج، و8 رحلات من المانيا، 3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين داخليتين.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل خلال الأسبوع 123 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيكوبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الاجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

الأوربيين يتصدورن القائمة.. انتعاش سياحي بفنادق البحر الأحمر

وتشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية المختلفة إقبالًا كبيرًا عليها، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي مع بداية شهر مارس الجاري، وتصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلى الجنسيات الوافدة لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها جهات وهيئات ذات صِلة.

من جانبه، أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن السياح الأوربيين يتصدرون الأعلى وصولًا خاصة الإيطاليين والبلجيك، والألمانية والبولنديين، مشيرًا إلى أن مدينة مرسي علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى جهود الدولة وأجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع والذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.