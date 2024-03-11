الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تداول 51 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و110 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 483 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع، 547 شاحنة و18 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة ABDULLAH – M وعلى متنها 32000 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين دليلة والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، الحرية 2 ودليلة، كما تم تداول 3450 طن بضائع و370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وسيناء، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1985 راكب بموانيها.

مرسي علم تستقبل 11 ألف سائح اليوم

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولى، علي مدار ساعات اليوم الاثنين، لاستقبال 40 رحلة طيران دولية اوربية، تُقل علي متنها 11 الف سائح، منجنسيات مختلفة، وذلك ضمن 120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتي وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم بمطار مرسي علم، انه من المقرر أن يستقبل المطار 40 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 19 رحلة منبولندا، 4 رحلات من التشيك، 5 رحلات من المانيا، 8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا، تقل على متنها 11 ألف سائح.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 120 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيكوبولندا والمانيا وهولندا وايطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا حركة الواردات مرسى علم مطار مواني

مواد متعلقة

تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 20 ألف طن و1164 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

فنادق مرسى علم تستقبل 13 ألف سائح على متن 28 طائرة.. اليوم

قوافل "حياة كريمة" الطبية تبدأ عملها فى رأس غارب بالبحر الأحمر

بحضور نائب وزير الصحة.. البحر الأحمر تستعرض النمو السكاني وخطة الدولة للتنمية

تداول 17 ألف طن و1107 شاحنات بضائع بمواني البحر الأحمر

تخصيص 340 مسجدًا لصلاة التراويح في البحر الأحمر

البحر الأحمر تبحث تطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

جولة جديدة من المفاوضات.. مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟