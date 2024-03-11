تداول 51 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و110 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 483 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع، 547 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة ABDULLAH – M وعلى متنها 32000 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين دليلة والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، الحرية 2 ودليلة، كما تم تداول 3450 طن بضائع و370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وسيناء، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1985 راكب بموانيها.

مرسي علم تستقبل 11 ألف سائح اليوم

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولى، علي مدار ساعات اليوم الاثنين، لاستقبال 40 رحلة طيران دولية اوربية، تُقل علي متنها 11 الف سائح، منجنسيات مختلفة، وذلك ضمن 120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتي وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم بمطار مرسي علم، انه من المقرر أن يستقبل المطار 40 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 19 رحلة منبولندا، 4 رحلات من التشيك، 5 رحلات من المانيا، 8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من لتوانيا ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا، تقل على متنها 11 ألف سائح.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 120 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيكوبولندا والمانيا وهولندا وايطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.