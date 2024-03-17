الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال الجالية الروسية بالغردقة على القنصلية العامة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية بالغردقة

بدأت القنصلية الروسية بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، استقبال أبناء الجالية الروسية للمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية التي انطلقت اليوم الأحد، والتي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد فيكتور فورباييف، القنصل العام الروسي بالغردقة، أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة، وبدأت الجالية الروسية التوافد على مبنى القنصلية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا انتظام سير عملية التصويت بالقنصلية وإقبال الجالية على المشاركة في عملية التصويت.

وتشهد الانتخابات الروسية بالقنصلية العامة بمدينة الغردقة إقبالًا في الساعات الأولى من عملية بدء التصويت، وتوافد أعداد كبيرة من الجالية على مقر القنصلية لأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الروسية.

الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية بالغردقة
الانتخابات الروسية الغردقة فلاديمير بوتين الجالية الروسية القنصلية الانتخابات القنصل العام الروسي

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