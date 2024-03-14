مواد غذائية ووجبات إفطار.. ملحمة اجتماعية برعاية التحالف الوطنى بالبحر الأحمر

منذ بداية شهر رمضان المبارك، بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر، في عملية حصر الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم طوال الشهر المبارك، حيث بدأ متطوعو التحالف الوطني بمدن البحر الأحمر في توزيع كراتين المواد الغذائية لمستحقيها بعدد من المناطق.

وأكد وائل جاد، منسق عام التحالف الوطني بمحافظة البحر الأحمر؛ استمرار أعمال التوزيع للمواد الغذائية والشنط الرمضانية للأسر الأولى بالرعاية بكافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وزّع متطوعو التحالف الوطني نحو 350 كرتونة مواد غذائية و100 شنطة لأهالينا بعد من المناطق، مؤكدًا أنه سيتم توزيع 11000 كرتونة أخرى حتي نهاية الشهر، لافتًا إلى أن تكلفة الكرتونة الرمضانية وصلت لـ600 جنيه وتحتوي علي كافة متطلبات الأسرة.

أضاف منسق عام التحالف الوطني بالبحر الأحمر، لـ«الدستور»، أن أنشطة التحالف الوطني مستمرة طوال الشهر المبارك، مشيرًا إلى أنه تمت إقامة مائدة إفطار لـ250 فردا يوميًا وتوزيعها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب إنشاء معرض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من المدن، لافتًا إلي تنظيم عدد من الندوات التوعوية والثقافية والفنية في مختلف المناطق.

تابع جاد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر ينظم حاليًا لدورة رياضية في كرة القدم خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا الى أن التحالف الوطني يسعى لتوصيل الدعم والمساندة لمستحقيها من خلال توفير ما تتطلبه الأسر الأولي بالرعاية بشكل دائم، مؤكدًا أن نجاح جهود التحالف الوطني جاءت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي جعل العمل التطوعي والاجتماعي غاية ووسيلة يسعى لها المصريون لخلق تكاتف بين المصريين ودعمهم للأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة متطلبات الحياة.

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