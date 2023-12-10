الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى فى البحر الأحمر يساعد فى تنظيم الناخبين أمام اللجان

التحالف الوطني في
التحالف الوطني في البحر الأحمر

شارك متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر في تنظيم الناخبين أمام اللجان وتقديم المساعدات لهم، من خلال تحديد لجان الاقتراع وأرقام الناخبين في الكشوف بمختلف لجان البحر الأحمر.

وأكد وائل جاد، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن متطوعي التحالف يشاركون في تقديم المساعدة للناخبين أمام اللجان، من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وشباب المتطوعين للرد على استفسارات الناخبين أمام اللجان، وتنظيم الناخبين أمام المقار الانتخابية. 

وأضاف أن متطوعي التحالف يقومون بالبحث عن المواطنين في الشوارع والأماكن العامة لتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وأن يكونوا جزءًا فاعلًا من مستقبل مصر وتاريخها، عبر المشاركة الإيجابية في عملية التصويت واستخدام حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر.

التحالف الوطني في البحر الأحمر
التحالف الوطني في البحر الأحمر
التحالف الوطني في البحر الأحمر
التحالف الوطني في البحر الأحمر
التحالف الوطني في البحر الأحمر
التحالف الوطني في البحر الأحمر
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