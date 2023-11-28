التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالبحر الأحمر: السيسى الأحق والأجدر بقيادة مصر خلال الفترة المقبلة

قال وائل جاد، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، إن المصريين لديهم ثقة كبيرة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من أعمال وإنجازات ملموسة في كافة المستويات داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن مؤتمر دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أقيم بمدينة الغردقة بحضور الآلاف من أهالي البحر الأحمر، هو رسالة تأييد ودعم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي طالت كل شبر في أرض مصر، مشيرًا إلى أن هناك آمالًا وطموحات كبيرة مُعلقة على عاتقه يأمل المصريون به أن يستكملها معهم.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الدستور»، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو مرشح عموم المصريين، ويرون أنه الأحق والأجدر بقيادة مصر خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن السيسي غير مفاهيم التنمية والبناء بخطط مستقبلية وبنية تحتية كانت مهملة لسنوات ليأتي ويغير مفهومها ويضع لها خارطة لبناء مستقبل يليق بالمصريين.

وأكد أن إنجازات السيسي طالت كل بيت مصري سواء خدمات صحية أو مبادرات علاج أمراض مزمنة أو بنية تحتية وطرق ومشروعات إسكان وغيرها مما لا يُعد ولا يُحصى من إنجازات حقيقية، وعلى رأسها مشروع مبادرة حياة كريمة التي حملت آمالًا وغيرت واقعًا رافق الأسر المصرية على مدار عقود سابقة.





مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالغردقة





ونظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا وشعبيًا حاشدًا بالصالة المغطاة بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة عدد من الكيانات السياسية والأهلية على رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية التي أعلنت عن دعمها للمرشح الرئاسي، ولفيف من كبار الساسة وعواقل البحر الأحمر، وبمشاركة الأزهر والكنيسة وبحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.