اليوم.. البحر الأحمر تقيم مؤتمرًا جماهيرً حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ينظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء مؤتمرًا جماهيريًا وشعبيًا حاشدًا بالصالة المغطاة بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك سيكون بمشاركة عدد من الكيانات لسياسية والأهلية علي رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور ممثلي عددًا من الأحزاب السياسية التيأعلنت دعمها للمرشح الرئاسي، ولفيف من كبار الساسة وعواقل البحر الاحمر، وبمشاركة الأزهر والكنيسة وبحضور أعضاء مجلسيالشيوخ والنواب.

أكد عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقررة انطلاق فعالياته مساءاليوم بالصالة المغطاه بشارع الحجاز بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعتبر هو الموتمر الثاني الذي ينظمه الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والذي تم تنظيمة بمدينة رأس غارب بحضور آلاف المواطنين، لافتًا الي أن المؤتمر الشعبي الذي سينطلق مساءاليوم يتم تنظيمة لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا الي أن المؤتمر يعبر عن دعم أبناء البحر الاحمروتأييدهم المطلق والكامل للمرشح الرئاسي في هذة المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي لا تتوقف فيكل ربوع الوطن.

من جانبه أكد وائل جاد، منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر، أن جموع أهالي البحر الاحمر يقدمون دعمهم وتاييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر علي مدار السنوات السابقة، مؤكدًا ان المؤتمر سيكون الأكبر بمحافظة البحر الاحمر لتكون رسالة واضحة وجلية من اهالي المحافظة بمختلف فئاتهم وكياناتهم السياسية والاهلية لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان التأييد الكامل له لفترة رئاسية ثالثة ثقةً في قدرته علي إدارة المرحلة الحالية داخليًا وخارجيًا في ظل توترات في المحيط الاقليمي والدولي، واستكمال عملية البناء التي بدأها.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالبحر الاحمر لـ«الدستور»، أن أهالي البحر الأحمر لديهم ثقة كاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المرحلة المقبلة وقيادة مصر للعبور بها لبر الأمان، مؤكدًا أن التحالف الوطني واعضاءه يقدمون الدعم الكامل للمرشح الرئاسي وذلك لما قدمة من إنجازات كانت هي برنامجًا ونموذجًا للتنمية الحقيقة الملموسة التي أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف مناحي الحياة نحو حياة كريمة لائقة.