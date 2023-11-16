الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن: أتمنى من الرئيس القادم دعم الشباب والاهتمام بالصعيد وزيادة المشروعات

شاذي بدري
شاذي بدري

أكد شاذلي بدري، أحد أهالي مدينة الغردقة، أنه سيكون أول المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون دوره فاعلًا في الحياة السياسية واختياره للرئيس القادم، وذلك ضمن حقوقه كمواطن يُشارك في صناعة مستقبل وطنه، مؤكدًا أنه يجب على كل مواطن مصري يتمتع بحقوقه السياسية المشاركة في اختيار رئيسه، ليكون فاعلًا في صناعة مستقبله ومستقبل أسرته ووطنه بشكل عام، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب وطني على جموع المصريين.

وأضاف شاذلي بدري لـ«الدستور»، أنه يتمنى من الرئيس القادم أن يوفق في إحداث تغيرات اقتصادية تساهم في خفض الأسعار وإنعاش الاقتصاد من خلال زيادة المشروعات وزيادتها، مطالبًا بالاهتمام بمدن وقري الصعيد من خلال تدشين عدد من المشروعات والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الصناعات المحلية الوطنية، مؤكدًا أن مصر تسير في طريقها الصحيح تحو التنمية وهناك طموحات وآمال كبيرة لدي المواطنين في الفترة القادمة أن يكون هناك تغيرات جذرية وحقيقة في ملف الأسعار والذي يلمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
 وتابع، أن المواطنين يتمنون أن يجعل الرئيس القادم ملف الاقتصاد والأسعار على رأس أولوياته، خاصة مع زيادة الأسعار في الفترة الماضية، واحكام السيطرة علي بعض كبار التجار من خلال تفعيل دور الرقابة والمتابعة علي أسعار السلع.

لمدة شهر.. بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشارحازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية، فأكدت ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد منسلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

الغردقة الانتخابات الرئاسية الرئيس القادم الصعيد الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الدستور

مواد متعلقة

تضامنا مع غزّة.. "شباب ورياضة البحر الأحمر" تنظم حملة للتبرع بالدم

مرسى علم تستعد لتسليم مساكن بديل العشوائيات بوادي الجمال

تجهيز المقرات واللجان.. البحر الأحمر تستعد للانتخابات الرئاسية

عضو غرفة السياحة بالغردقة: أتمنى من الرئيس القادم دعم القطاع والاهتمام بالأسعار

بعد سقوط سيول.. استقرار في حالة الطقس بالبحر الأحمر

بمشاركة "التموين والصحة".. رئيس مرسى علم يقود حملة على المطاعم والمخابز

تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

مياه السيول تقتحم طرق جنوب البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

المحكمة الدستورية ترفض دعوى صرف معاش لشخص بعد وفاة والديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة