مواطن: أتمنى من الرئيس القادم دعم الشباب والاهتمام بالصعيد وزيادة المشروعات

أكد شاذلي بدري، أحد أهالي مدينة الغردقة، أنه سيكون أول المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون دوره فاعلًا في الحياة السياسية واختياره للرئيس القادم، وذلك ضمن حقوقه كمواطن يُشارك في صناعة مستقبل وطنه، مؤكدًا أنه يجب على كل مواطن مصري يتمتع بحقوقه السياسية المشاركة في اختيار رئيسه، ليكون فاعلًا في صناعة مستقبله ومستقبل أسرته ووطنه بشكل عام، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب وطني على جموع المصريين.

وأضاف شاذلي بدري لـ«الدستور»، أنه يتمنى من الرئيس القادم أن يوفق في إحداث تغيرات اقتصادية تساهم في خفض الأسعار وإنعاش الاقتصاد من خلال زيادة المشروعات وزيادتها، مطالبًا بالاهتمام بمدن وقري الصعيد من خلال تدشين عدد من المشروعات والمصانع لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الصناعات المحلية الوطنية، مؤكدًا أن مصر تسير في طريقها الصحيح تحو التنمية وهناك طموحات وآمال كبيرة لدي المواطنين في الفترة القادمة أن يكون هناك تغيرات جذرية وحقيقة في ملف الأسعار والذي يلمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

وتابع، أن المواطنين يتمنون أن يجعل الرئيس القادم ملف الاقتصاد والأسعار على رأس أولوياته، خاصة مع زيادة الأسعار في الفترة الماضية، واحكام السيطرة علي بعض كبار التجار من خلال تفعيل دور الرقابة والمتابعة علي أسعار السلع.

لمدة شهر.. بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشارحازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية، فأكدت ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد منسلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.