ضمن مبادرة "راجعين نتعلم".. "حياة كريمة" توفّر شنط ومستلزمات للأطفال بالبحر الأحمر

نظم مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، فعالية خاصة لتوزيع الاحتياجات المدرسية على الأطفال بمدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، وذلك ضمن "مبادرة راجعين نتعلم"، وذلك لرسم السعادة والبهجة على وجوه الأطفال قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

مبادرة راجعين نتعلم

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "راجعين نتعلم" لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات المصرية، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، وذلك إيمانا منها بالدور الذي يقع على عاتقها تجاه المجتمع، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة، وذلك بحضور العقيد أحمد نجم المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد كبير من المتطوعين بالمبادرة.

وأكد مدير مكتب حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة، مؤكدًا أنه يتم بحث الأسر المستفيدة ودراسة حالتهم لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وتحديد أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

وأوضح "نجم" أن المبادرة وفرت 500 شنطة مدرسية بالمحافظة وتم توزيعها علي النحو التالي، في مدينة رأس غارب تم توزيع 60 شنطة مدرسية، وفي مدينة الغردقة تم توزيع 240 شنطة، وفي مدينة سفاجا 50 شنطة، وفي مدينة القصير 100، وفي مدينة مرسي علم 50 شنطة.

مبادرة "راجعين نتعلم" تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة

وأضاف مدير مكتب حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن مبادرة "راجعين نتعلم" تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لخدمة الأسر الاولي بالرعاية من خلال بحث المستفيدين وحالتهم، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وكشف العقيد احمد نجم مدير مكتب حياة كريمة بالبحر الأحمر، أنه سيتم طرح عدد من المبادرات والأعمال التنموية خلال الفترة المقبلة بمختلف مدن البحر الأحمر، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات والإمكانات المتاحة لرعاية الاسر الاولي بالرعاية، بجهود المتطوعين من الشباب والفتيات المتطوعين بالمبادرة لخدمة الأسر الاولي بالرعاية.

مبادرة حياة كريمة بالبحر الاحمر

مبادرة حياة كريمة بالبحر الاحمر

مبادرة حياة كريمة بالبحر الاحمر

مبادرة حياة كريمة بالبحر الاحمر

مبادرة حياة كريمة بالبحر الاحمر