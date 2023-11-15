عضو غرفة السياحة بالغردقة: أتمنى من الرئيس القادم دعم القطاع والاهتمام بالأسعار

قال عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية بالغردقة، إنه يتمنى من رئيس مصر القادم دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة لجذب أكبر عدد من السياح لمصر، لما له من أهمية اقتصادية مباشرة على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بفضل المقومات التي تتمتع بها مصر، مشيرًا إلى أن القطاع بدأ في التعافي في السنوات الأخيرة، ويحتاج العمل أكثر وأكثر لجذب أكبر عدد من السياح من مختلف الجنسيات، مشددا على ضرورة وأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس مصر.

وأضاف علي لـ"الدستور"، أن الرئيس القادم لمصر تتعلق عليه آمال وطموحات كثيرة، وهناك أمل كبير في دعم القطاع السياحي وهو القطاع الأهم والأوسع في توفير فرص عمل، وتوفير عملة صعبة لدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مشيدًا بالجهود التي تمت خلال السنوات الماضية في القطاع.

وتابع، أنه هناك آمال بأن يهتم رئيس مصر القادم بملف الاقتصاد والأسعار وهو الملف الأهم والذي يهم عموم المصريين، مؤكدًا علي توافر السلع لكن الأسعار باتت في ارتفاع مستمر، مطالبًا بضرورة دعم المنتجات الوطنية من خلال الترويج لها، والعمل على تحسين جودتها وتداولها بأسعار أقل تتناسب من دخل الأسرة المصرية.

الوطنية للانتخابات تعلن بدء دعاية انتخابات الرئاسة

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية، فأكدت ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.