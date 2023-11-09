لافتات تأييد الرئيس السيسى تنتشر فى شوارع البحر الأحمر (صور)

شهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية بمدن محافظة البحر الأحمر انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسى.

وحملت اللافتات شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وتحمل رمزه الانتخابي، وهو رمز النجمة، بمختلف المناطق خاصة الشوارع الرئيسية وعلى واجهات العمارات السكنية.

وانطلقت، اليوم الخميس، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية، فأكدت ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي بالغردقة

الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي بالغردقة

الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي بالغردقة

الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي بالغردقة