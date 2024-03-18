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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مسجد الميناء بالغردقة".. قبلة السياح ومركز لنشر الدين الوسطي للعالم (صور)

مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة

على ساحل مدينة الغردقة وتحديدًا بجوار ميناء الغردقة البحري، يقع مسجد الميناء الكبير بالغردقة أحد أشهر معالم المدينة السياحية، والتي جذبت تصاميمه عيون زوار المدينة من العرب والعجم، حيث صُنّف المسجد كمركزًا ثقافيًا وإسلاميًا ومنارة للعلم بعدما أصبح قبلة للسياح وجهة يقبلون عليها ضمن رحلاتهم بالغردقة.

يعتبر مسجد الميناء الكبير بالغردقة أحد أشهر المساجد بمحافظة البحر الأحمر ويقبل عليه مواطني مدينة الغردقة في شهر رمضان وباقي الشهور، لما يحمله من تصاميم وطراز معماري فريد، حيث يعتبر مزارًا سياحيًا ومركزًا ثقافيًا، ويضم عددًا من الأئمة الذين يتحدثون بلغات عِدّة، للرد على استفسارات المئات من السائحين الذين يقومون بزيارة المسجد يوميًا، ضمن رحلات السيتى تورز، لأهم معالم مدينة الغردقة، ويجذب المسجد المصلين من مختلف أنحاء مدينة الغردقة لأداء الصلوات فيه خاصة في شهر رمضان.

 

يتسع لـ7 آلاف مصلٍ.. مسجد الميناء بالغردقة

 

الشيخ حسام الدين محمود إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، أكد أن المسجد يستقبل يوميًا المئات من المصلين في شهر رمضان وعلى مدار العام، مؤكدًا أنه يتسع  لـ7 آلاف مصلٍ حيث يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، لافتًا إلى أنه يحتوي على 35 قبة ما بين صغيرة وكبيرة مذهبة اللون.


 

وعن تاريخ المسجد أكد أنه تم تشييده على الطراز الإسلامى عام 2006 ثم صدر له قرارًا فى عام 2013 بأن يكون مزارا سياحيًا، مؤكدًا أن المسجد يتميز بتصاميم إسلامية تجذب السياح والمصريين، مما جعله على قائمة خريطة الجولات للبرامج السياحية التى تنظمها الشركات لسائحيها من مختلف الجنسيات.

 

وأوضح إمام مسجد الميناء بالغردقة، أن المسجد يضم بداخله مكتبًا لخدمة السائحين ويتم من خلاله توزيع الملابس المحتشمة على السائحات اللاتي يفدن لزيارة المسجد، والذى يتمثل فى ارتداء «الإسدال» بألوان وأشكال مختلفة ويلتقطن بهِ الصور التذكارية بساحة المسجد الخارجية، مشيرًا إلى أن المسجد يحتوي على مكتبة إسلامية بها مجموعة من الكتب والكتيبات الصغيرة التى تشرح تعاليم الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة ومكارم الأخلاق ووسطية الدين بمختلف اللغات.

 

وأوضح أنه في حال إن رغب أى سائح فى اقتناء أى كتاب يُعطي لهم مجانا، كما يقوم المرشدين السياحيين بشرح معلومات عن المسجد ومساحته وعدد المصلين ومعلومات عن الدين الإسلامى وتعاليمه وتوزيع كتيبات وأسطوانات مدمجة بها أحاديث مترجمة ومعتمدة عن الإسلام بعدة لغات، مؤكدًا أن السائحات المترددات على المسجد يرتدين الزي الإسلامي قبل دخولهم للمسجد وذلك من خلال غرفة مخصصة لهم.
 

مسجد الميناء بالغردقة أول مركز إسلامي بالمحافظة 

 

وأضاف أن مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة تم تصنيفه كمركزًا إسلاميًا لما يقدمه من خدمات دعوية وما يحتويه من تصاميم معمارية إسلامية من مختلف العصور الإسلامية، ومساحته الشاسعة، والتي تتسع لنحو 7 آلاف مصلٍ  تقريبًا، ويبلغ ارتفاع مآذنه نحو 60 مترًا، ليكون أعلى ارتفاع لمبنى بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى قُبب المسجد التى تبلغ 35 قبة، مشيرًا إلى أن ساحة المسجد هي الرئيسية لصلاة العيدين والاحتفالات والمناسبات الدينية بمحافظة البحر الأحمر.

مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة
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