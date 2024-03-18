الأم المثالية بالبحر الأحمر: "ربيت أولادي وكافحت وكنت أم وأب لهم"

قالت ابتسام حمدي الأم المثالية عن محافظة البحر الأحمر، والتي تقيم في مدينة الغردقة، إنها لم تكن تعرف أنها داخل مسابقة الأم المثالية، وأن إحدى بناتها هي من قدّمت لها وبعد استيفاء الشروط، ليعلن اسمها ضمن الفائزات في مسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام.

كشفت السيدة ابتسام حمدي أنها تبلغ من العمر 55 عامًا وحاصلة على دبلوم زراعة، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 12 عامًا، مؤكدةً أن زوجها كان يعمل موظفًا حكوميًا، وكانا يعشيان حياة بسيطة سعيدة وهادئة، لافتةً إلى أنها أم لأربعة أبناء الابن ظابط بالقوات المسلحة والبنات الثلاثة ما بين طبيبة وصيدلانية، فالابنة الثانية حصلت على بكالوريوس صيدلة وتعمل طبيبة صيدلانية، والابنة الثالثة بكالوريوس طب وتعمل طبيبة، والابنة الرابعة بكالوريوس صيدلة، مؤكدة أنها قامت برعايتهم وتربيتهم، ووقفت خلف زوجها وأثناء مرضه بسرطان الكبد، فاستطاعت أن تواجه مصاعب الحياة بتعلمها حرفة يدوية لتعينها على تكاليف العلاج والنفقات التعليمية لأبنائها حتى يستكملوا مراحلهم التعليمية العليا.



وتؤكد ابتسام حمدي، أنها دعمت وشجعت أبنائها على مواصلة تعليمهم وأنها أكملت رسالتها في الحياة بتعلم أبنائها وتربيتهم عليىالقيم والمبادئ وحب الخير، قائلةً: "يكفيني من الدنيا أنني ربيت أبنائي وأخرجت للمجتمع أبناء صالحين"