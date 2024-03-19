لإطلاق خط ميناءى تريستا - دمياط للرورو.. ميناء دمياط يشارك بمؤتمر تعزيز العلاقات التجارية

شارك اللواء بحرى أ.ح أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في مؤتمر(تعزيز العلاقات التجارية إطلاق خط مينائي تريستا - دمياط للرورو) الذى عقد برئاسة الوكالة التجارية الإيطالية، بالتنسيق مع قطاع النقل البحري واللوجيستيات بجمهورية مصر العربية وذلك فى إطار الخطوات التنفيذية لتدشين خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وبالتزامن مع زيارة دولة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى رضا اسماعيل، رئيس القطاع ، الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية، رئيس ميناء تريستا الإيطالي، الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، وعدد من الجهات المعنية ورجال الأعمال المصريين والإيطاليين.

وخلال كلمته أمام المؤتمر توجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ب جزيل الشكر للجانب الإيطالي على ما لمسه من حرص متبادل لاستكمال إقامة هذا المشروع الهام الذى يعد خطوة مهمة ضمن العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا.

ميناء دمياط قام بالتنسيق بين جميع الجهات لتسهيل وتيسير كل الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات.

وأضاف أن هيئة ميناء دمياط قامت بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف المعنية داخل مجتمع الميناء لتسهيل وتيسير كل الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أعلن أمس بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة.. بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة (CORNELIA) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176م وعرضها 26م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ23281 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طنا تشمل: 1500 طن ملح معبأ و1400 طن أسمنت معبأ و2564 طن رمل و5510 طن جبس معبأ و825 طن يوريا و15480 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طنا تشمل: 26066 طن قمح و10152 طن خردة و4930 طن حديد و6413 ذرة و673 طن خشب زان و7930 طن سكر و3279 فول صويا و2167 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 383 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة.

مؤتمر تعزيز العلاقات التجارية

مؤتمر تعزيز العلاقات التجارية

مؤتمر تعزيز العلاقات التجارية