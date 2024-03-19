الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا أرضيًا لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا أرضيًا لتقدم الأعمال بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول (19 كم) وتشتمل على 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ الدستور: وزارة النقل لديها خطة طموحة.. والخط الرابع للمترو يخدم 1.5 مليون راكب يوميا (حوار)

المرحلة الأولى (حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية- الهرم- الملك الصالح- الفسطاط)

من جهتها، قالت الهيئة القومية للأنفاق إن الخط الرابع يمتد مساره من غرب الطريق الدائرى على حـدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس (طبقًا للمسار الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا)، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب، لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة- السويس مرورًا بمدينة نصر والرحاب، ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميًا، ويبلغ إجمالى طول الخط 42 كم، ‏ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية– 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين.

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المرحلة الثانية (الفسطاط– مدينة نصر– القاهرة الجديدة)

يبلغ طولها 23 كم، وتشتمل على 22 محطة، وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة، ثم ينحرف يمينًا إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر، ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب، ويستمر حتى نادى المقاولون العرب ونادى السكة الحديد فى طريق النصر مرورًا بجامعة الأزهر، ثم ينحرف يمينًا إلى محور الشهيد، ثم ينحرف يسارًا إلى شارع مصطفى النحاس، ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون، ويستمر فى شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يمينًا خلال شارع مهدى عرفة، ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر، ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري، ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول، لينحرف يسارًا في محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب، ويستمر حتى طريق مصر– السويس الصحراوي عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة، ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر– السويس الصحراوي.

وزارة النقل المرحلة الاولى من الخط الرابع محطة الملك الصالح الخط الأول للمترو غرب الطريق الدائرى

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