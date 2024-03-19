الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 11سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( ROYAL O ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 157 م وعرضها 25 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 10768 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

txt

لإطلاق خط ميناءى تريستا - دمياط للرورو.. ميناء دمياط يشارك بمؤتمر تعزيز العلاقات التجارية

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3442 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3442 طن تشمل: 905 طن ملح معبأ و1673 طن رمل صب و150 طن كلينكر و714 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33427 طن تشمل: 11060 طن قمح و8274 طن خردة و2112 طن حديد و1000 طن زيت طعام و5422 ذرة و752 طن خشب زان و3620 طن سكر و497 فول صويا و2092 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 690 طن.

txt

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

بلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 618 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65612 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120647 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية وامبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة.

هيئة ميناء دمياط الميناء عدد السفن حركة الصادر البضائع العامة حاوية مكافئة

مواد متعلقة

لإطلاق خط ميناءى تريستا - دمياط للرورو.. ميناء دمياط يشارك بمؤتمر تعزيز العلاقات التجارية

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا أرضيًا لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

"ذهاب وعودة".. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء على خط "القاهرة - أسيوط"

تداول 20 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و932 شاحنة بمواني البحر الأحمر

وزير النقل يستقبل سفير فرنسا لبحث تنفيذ أعمال مجمع صناعي في برج العرب

تحديث معهد وردان لتدريب 10 الآف متدرب من الوظائف الحرجة بالهيئه سنويًا

ميناء دمياط يتعامل مع 5 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء