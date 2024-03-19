الأكاديمية العربية توقع إتفاقية تعاون مشترك مع المركز الإقليمي للتدريب بالقرية الذكية

وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الإقليمي للتدريب برئاسة الدكتور مصطفي حسين كامل مدير المركز،وذلك بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية.

وتهدف الإتفاقية الي نقل التكنولوجيا للدول العربية التابعة لإتفاقية بازل حيث انه قد تلاقت أهداف المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لإتفاقية بازل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمكانية وضع وتنفيذ برامج وحلقات عمل مشتركة وتعزيز الوعي العام، فضلًا عن إمكانية تحديث وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل الممارسات والمنهجيات في مجال الإدارة السليمة بيئيا للكيماويات والنفايات الخطرة.

جاء ذلك في إطار حرص الطرفين على جمع وتقييم ونشر المعلومات وبرامج التدريب والتوعية والتجارب الناجحة بيئيا الي كافة الدول العربية الشقيقة لإكتمال منظومة الإدارة السليمة المستدامة إقليميا في ضوء الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف لإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا والمنظمة البحرية الدولية (IMO)

إتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية في مجال البحث العلمي وتقنيات الذكاء الإصطناعي

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقعت إتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية في مجال البحث العلمي وتقنيات الذكاء الإصطناعي

وذكرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الإتفاقية التي وقعها الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية،يتم بموجبها توظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، تحقيقًا لإستراتيجية الدولة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي بالدولة، وانسجامًا مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تقديم خدمات البحث العلمي والتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي في القطاع البحري وذاك في إطار دعم مكانة الإمارات كمركز بحري رائد على مستوى العالم.

اثناء توقيع الاتفاقية