الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مترو الأنفاق يشن حملات لضيط الباعة الجائلين والمتسولين بالخطين الأول والثانى

حملة على الباعة الجائلين
حملة على الباعة الجائلين بالمترو والمتسولين


شنت الإدارة العامة للأمن الداخلي بشركة مترو الأنفاق حملاتها المكثفة بالخطين الأول والثاني خلال شهر رمضان المبارك لتسهيل وتيسير حركة الركاب والتصدى لكافة الظواهر السلبية داخل الصالات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وعمل غرامات ومحاضر للمخالفين بمعرفة شرطة مترو الأنفاق.
 

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التيسير على جمهور الركاب وإزالة أى معوقات

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فى بيان لها، اليوم أنه تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب وإزالة أى معوقات و أيضاً التصدى لظاهرة الباعه الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات وبتعليمات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، قامت الإدارة العامة للأمن الداخلي بوضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءا بقيادة  اللواء حسام رشدى مدير عام الإدارة العامة للأمن و العميد ياسر عبدالله وكيل إدارة الأمن وبالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق و إدارة التشغيل بالخط الأول ، بشن حملة مسائية مكثفة داخل محطة الشهداء  .

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وأوضحت الشركة في بيانها أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج كما تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الإنتظار على الأرصفة وأيضاً التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم وأيضا المشاركة فى تأمين عمليات نقل الإيراد اليومى بالخزينة النقالة للخط الأول و الثاني .  

 

و أعلنت الشركة أنه تم ضبط وتسليم ١١ بائع متجول إلى شرطة المترو وتم تحرير محاضر لهم، كما تم أيضا تحرير عدد ٢ محضر تسول بالقطارات.  

 

حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
حملة على الباعة الجائلين بالمترو
لإدارة العامة للأمن الداخلي بشركة مترو الأنفاق حركة الركاب الظواهر السلبية داخل الصالات داخل القطارات شرطة النقل والمواصلات

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