الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

احتفالًا بعيد الأم بالهدايا والورد.. موانئ البحر الأحمر تكرم الموظفات بالهيئة

موانىء البحر الاحمر
موانىء البحر الاحمر تحتفل بعيد الام

احتفلت اليوم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر  بعيد الأم، بتكريم جميع العاملات بالهيئة من خلال توزيع الورود والهدايا العينية والصور التذكارية، لإدخال البهجة والفرحة وتقديرًا لدورهن في منظومة العمل والتنمية والارتقاء بمستوى الأداء بالهيئة وتشجيعهن على بذل المزيد من العمل، ويأتي ذلك إيمانًا منها بدور المرأة في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات وعاملًا أساسيًا في تقدمه.

 

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الوقائع الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتعديل لائحة المرشدين


وأشاد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة  بالدور العظيم لكل أم مع أبنائها والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطنًا بأكمله، وقدم الشكر والتقدير لكل امرأة عاملة على دورها الفعال في أداء عملها بالصورة المثلى، وقدرتها على العطاء في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بجانب اهتمامها ورعايتها لأسرتها وأبنائها.

تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن أمس عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 584 شاحنة و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 506 شاحنات و5 سيارات. 

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وزير النقل يستقبل سفير فرنسا لبحث تنفيذ أعمال مجمع صناعي في برج العرب


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، وتغادر السفينتان دليلة والحرية 1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة، وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2050 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي أور، كوين نفرتيتي وسينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1690 راكبًا بموانيها.
 

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أرصفة موانيء الهيئة عيد الأم 21 مارس عيد الأم وزارة النقل الصور التذكارية

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