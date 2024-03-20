موانئ دبى: مصر تشكل سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية وخمسة مكاتب جديدة للشحن بها

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، شبكة عالمية للشحن تضم أكثر من 100 مكتب جديد لشحن البضائع على مستوى العالم، من ضمنها 5 مكاتب في مصر، ويعد هذا التوسع دليلا مهمًا على حرصها على دعم متعامليها ومساعدتهم في التغلب على تحديات شحن البضائع في حركة التجارة العالمية.



توفير 1000 فرصة عمل وإضافة المزيد من الأدوار مع توسع عمليات الشحن

وقد باشرت "دي بي وورلد" بمبادرة جريئة بغية تلبية التزاماتها تجاه متعامليها والتغلب على التحديات التي تواجه التجارة العالمية بدءًا من التغير المناخي والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى. يعمل في هذه المكاتب 1000 موظف.

وقد باتت شركات الأعمال تعطي الأولوية للاستراتيجيات لتطوير المرونة في سلاسل التوريد حسب ما جاء في دراسة أجرتها ايكونومست إمباكت، فقد أثبت النموذج التقليدي لنقل البضائع الخفيفة عبر طرف ثالث عدم جدواه وتعرضه للإضطرابات في نقاط الاختناق الرئيسية مما يؤثر على سلسلة التوريد بأكملها المتعلقة بالمخزون وتنفيذ خطط الآعمال للشركات وعملائهم.

ويعد مكتب ميامي هو أحدث مكتب تم افتتاحه، حيث تتجه دي بي وورلد إلى بناء شبكتها المتكاملة من أصول الموانئ ذات القيمة العالية والخبرات المتخصصة في الموانئ وتسيير الشاحنات والشحن الجوي والبحري والخدمات الجمركية والمستودعات التي تضم 430 وحدة عمل في 86 دولة.

وتمتد الخدمة المقدمة حاليًا إلى إدارة الطلب والمنشأ، والتداول في الميناء، وإدارة الشحن البحري والجوي، والخدمات في ميناء التسليم مثل الجمارك، والنقل بالشاحنات، واللوجستيات، وتوصيل الشحنات من الميناء إلى الوجهة النهائية، والتفكيك، وخدمات التخزين الجمركي، بالإضافة إلى ذلك، تقدم "دي بي وورلد" مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة بما فيها تمويل التجارة الضمني، وخدمات السلع الخاصة، والسيارات في الحاويات، ونقل الشُحنات، والمحاور المتقدمة، وغير ذلك الكثير. ويتم الوصول إلى كل هذا من خلال نافذة رقمية واحدة مدعومة بمركز عالمي للخدمات المتكاملة يدعم مركزية العمليات الداخلية. ويعني وجود نظام رقمي متقدم أن العميل يمكنه تتبع البضائع لحظيًا وإدارة رحلة الشحنة بمنتهى السهولة.

تشكل مصر سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية

وقد افتتحت "دي بي وورلد" خمسة مكاتب للشحن في القاهرة والاسكندرية ومطار القاهرة والسخنة وبني سويف وتخطط لافتتاح المزيد من المكاتب في الأشهر القادمة.

وتعليقًا على هذا التوسع، صرح أورس مول المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في جمهورية مصر العربية: "تشكل مصر سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية، حيث تسعى إلى أن تكون محورًا تصنيعيًا في المنطقة؛ وتتطلع الشركات للنمو من خلال توفر سلاسل توريد مرنة والكفاءة. ونحن حاليًا بصدد عملية بناء مجمع لوجستي، وميناء للعمليات في العين السخنة، حيث يشكلان معًا جزءًا من جهودنا المتواصلة واستثماراتنا من أجل تطوير الحلول اللوجستية المتكاملة لدعم احتياجات الشركات، والمتطلبات التجارية المتزايدة في مصر".

ومن جانبه أضاف كاش أجراوال، نائب الرئيس التنفيذي لشحن البضائع في شمال إفريقيا وشبه القارة الهندية: "مع إنشاء خدمات شحن البضائع هذه، المخصصة لتوفير حلول شاملة للشحن الجوي والبحري، وخدمات النقل بالشاحنات، والتخليص الجمركي، ومرافق التخزين، نسعى إلى تبسيط عمليات اللوجستيات لمتعاملينا في مصر، مما يضمن أن تكون عملية سلاسل التوريد سلسة وفعالة. ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، يمكننا تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة للشركات التي تتطلع إلى نقل البضائع عبر وسائل النقل المختلفة".

ويستمر نمو "دي بي وورلد" القوي في مجال شحن البضائع والتطور الكامل للعمل التجاري بداية من تشغيل الموانئ التقليدية والمطارات وحتى تقديم الخدمات الكاملة والحلول المتكاملة لسلسلة التوريد.