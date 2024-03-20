الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى مستجدات إنشاء مصنع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر

وزير النقل يستقبل
وزير النقل يستقبل السفير الإسبانى

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير البار وايرانتو سفير إسبانيا في القاهرة، وذلك لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

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في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، كما أشاد السفير الإسباني بالقاهرة بالتعاون الجاري مع الجانب المصري في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مؤكدًا على تطلع حكومة بلاده لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.

وبحث وزير النقل مع السفير الإسباني بالقاهرة التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم عدد من المحطات بالموانئ المصرية، وآخر مستجدات إنشاء مصنع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر بالتعاون مع شركة تالجو.

 

وأعرب السفير الاسباني بالقاهرة عن الاهتمام الكبير من الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، خاصة مع التطور الكبير في هذا المجال في مصر، وهو ما رحب به وزير النقل، حيث أكد أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وأن هناك فرصًا عديدة في مختلف المحطات بالموانئ المصرية أمام الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري، بحيث يقوم الجانب المصري بإنشاء البنية التحتية للمحطات، ويقوم الجانب الإسباني بإنشاء البنية الفوقية لها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ثم إعادة تسليمها بعد ذلك، كما أكد السفير الإسباني بالقاهرة على رغبة الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأتوبيسات الكهربائية، وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية إقامة مصنع لهذه النوعية من الأتوبيسات في مصر لتوطين هذه الصناعة بها، مما سيشكل نموذجًا للتعاون المستقبلي بين الجانبين في هذا المجال الهام، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية.

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وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقًا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة تالجو وكذلك آخر المستجدات الخاصة بإقامة مصنع للوحدات المتحركة بمصر بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر، حيث أكد السفير الإسباني على أن تالجو تبدى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذا المشروع الهام، وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية هذا المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق للتصدير للدول الأخرى وخاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تمت مناقشة التعاون حول عدد من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطار بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب منوف طنطا، وقليوب شبين القناطر الزقازيق.

وفي ختام الاجتماع، سلم السفير الإسباني وزير النقل المصري دعوة من وزير النقل الإسباني لزيارة إسبانيا للتباحث معه ومع وعدد من المسئولين الإسبان حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل والالتقاء بعدد من الشركات الإسبانية المتخصصة في مجال النقل، وزيارة المصانع التابعة للشركات التي تنفذ مشروعات مع الجانب المصري.

وزير النقل يستقبل السفير الاسبانى
وزير النقل يستقبل السفير الاسبانى
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