الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادر الميناء 10 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (SEA POWER 1) التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية. 

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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ميناء دمياط يتعامل مع 11سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

حركة الصادر من البضائع العامة 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12288 طنًا تشمل: 2095 طن ملح معبأ، 1100 طن رمل معبأ، 1100 طن رمل صب، 520 طن كحول، 4830 طن كلينكر، 393 طن بطاطس، 2250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33830 طنًا تشمل: 8089 طن قمح، 8294 طن خردة، 3733 طن حديد، 2336 طن زيت طعام، 7953 ذرة، 1162 طن خشب زان، 980 طن سكر، 213 فول صويا، 3244 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1070 طنًا.

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 170 حاوية مكافئة، وفي حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 454 حاوية مكافئة.

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ميناء دمياط يتعامل مع 5 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56585 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122104 أطنان.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4891 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي وشبرا والفيوم، وعدد 2 قطار بعد أن فرَّغا 50 حاوية 40 قدما، قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5721 شاحنة.

هيئة ميناء دمياط الميناء اجمالي عدد السفن حركة الصادر البضائع العامة صومعة الحبوب الميناء من القمح

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