الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مع إنطلاق بطولة كأس عاصمة مصر..النقل توفر اوتوبيسات من بعض الميادين

جريدة الدستور

بالتزامن مع إنطلاق بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية قامت وزارة النقل توفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة  والشرقية الى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

تعاون تنسيق المثمر ومشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية 
 

وقالت الوزارة في بيان لها أنه في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فقد أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات إلي رئيس وقيادات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتوفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة وذلك تسهيلًا علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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وزارة النقل تنشر صورًا لمحور كلابشة التنموى على النيل فى أسوان

الاوتوبيسات في تمام الساعة الرابعة عصرًا ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 مارس من  بعض الميادين

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الرابعة عصرًا ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول "، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي " أمام المركز الاوليمبي "، الجيزة، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية "، الزقازيق امام نادي الشرقية )  


والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

إنطلاق بطولة كأس عاصمة وزارة النقل وزير النقل بطولة وزارة الشباب

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