الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

VIP للذهاب والعودة.. مواعيد القطارات اليوم الخميس على خط "القاهرة - أسوان"

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

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"التالجو والمكيف والروسي".. جدول مواعيد قطارات القاهرة- الإسكندرية ذهاب وعودة

 مواعيد القطارات اليوم الخميس على خط "القاهرة - أسوان" 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.
 

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص

قطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص

قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص.

مواعيد القطارات اليوم الخميس على خط أسوان- القاهرة

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص
 

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مع أول أيام رمضان.. تعديل بعض مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط


قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص

قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

قطار رقم 935 خط "الأقصر- الإسكندرية" محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 م محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص.

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