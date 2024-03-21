الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 73 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1267 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000  طن بضائع، 617  شاحنة و77  سيارة فيما شملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، 650 شاحنة و3 سيارة. 

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جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي PROSESSOR WENGER، الحرية1 ودليلة وتغادر السفينة  HEROIC، وعلى متنها 54000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين الحرية2  وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي  الحرية1، امل ودليلة، كما تم تداول 3300  طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى  وسيناء. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1825 راكبًا بموانيها.

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وزارة النقل تنشر صورًا لتقدم الأعمال بمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

لهيئة موانئ البحر الأحمر 6 موانئ بحرية موانيء وزارة النقل الصادرات

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