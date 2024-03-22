وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT، الذراع التجارية لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، ويمثلها اللواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش، رئيس مجلس الإدارة، وتحالف "إنفنتشر" ويمثله كريم نخلة، رئيس مجلس الإدارة، وشركة DOGUS التركية ويمثلها تولجا أكاس، المدير التنفيذى للشركة، وبحضور اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب.

تأتى مذكرة التفاهم في إطار خطة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية، وذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وكذا إنشاء ظهير لوجستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع؛ لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصادية (الصناعة- السياحة- لوجستيات- تكنولوجيا المعلومات) وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة، وجلب سياحة الكروز، وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة.

مذكرة التفاهم

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 أشهر لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية، وذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على إحدى المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل، وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.

وتعتبر نقطة البداية للمشروع هى تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقة لوجستية متنوعة فور توقيع العقد، المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026