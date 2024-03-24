الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بزيادة 7%.. تداول 685 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال فبراير الماضى

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

حققت موانئ البحر الأحمر تداول 685 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر فبراير الماضي، وسجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 415 ألف طن، بنسبة زيادة 7%، عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2023.

كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

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تداول 73 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 54% خلال نفس الفترة

وشهد  ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات.

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حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

تقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع 

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة.

 وأشار إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة تأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات، من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

موانيء البحر الأحمر الصادرات ميناء سفاجا صادرات بضائع عامة

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