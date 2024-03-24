الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" ذهاب وعودة

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث عن جدول مواعيد قطارات "القاهرة- الإسكندرية" ذهاب وعودة والتي تمثل أحد الوسائل الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

جدول مواعيد قطارات "القاهرة- الإسكندرية" ذهاب وعودة

في التقرير التالي، ننشر للقراء جدول مواعيد قطارات "القاهرة- الإسكندرية" ذهاب وعودة اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديد، للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه خلال شهر رمضان 2024 والذي جاء كما يلي:-

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

يقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:50

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءً ليصل اسوان الساعه 6:40 صباح اليوم التالى

يقوم قطار 2031 من اسوان يوميًا الساعه 7مساءً يصل القاهرة الساعه 6،50 صباحا

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مع أول أيام رمضان.. تعديل بعض مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسي ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسی) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00.

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مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة) 

قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 20.20 مساء.

 

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