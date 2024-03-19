الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط لصوص سرقوا قضبان القطارات وعمود كهرباء بـ4 محافظات

لصوص
لصوص

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن شمال سيناء والغربية والمنوفية والقليوبية، من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد لقيامه بالاحتفاظ بكمية من قضبان حديدية للسكة الحديد وزنت 4 طن بمزرعة ملكه بدائرة قسم شرطة بئر العبد، بقصد بيعها لتجار الخردة بمديرية أمن شمال سيناء.

وتمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط عنصران إجراميان لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة أسيوط لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة مستخدمان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، أرشدا عن المسروقات 6 هواتف محمولة - 10 حقائب - الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

وألقت مديرية أمن المنوفية القبض على ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات حال سيرهم بسيارة نقل مُحمل عليها عامود كهرباء خاص بإحدى شركات الكهرباء، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة العامود من دائرة مركز شرطة السادات، وأنهم كانوا فى طريقهم لبيعه.

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إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة كابلات كهربائية بالقطامية

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الأمن العام يضبط 91 قضية متنوعة خلال حملات بـ4 محافظات

وضبطت مديرية أمن القليوبية 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامهم بسرقة مركبة توك توك من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، فرد محلى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة التوك توك بالبيع لعميلهم سيء النية عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط لصوص سرقوا قضبان القطارات عمود كهرباء قطاع الأمن العام قضبان حديدية

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