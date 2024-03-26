الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد موقف كفر الزيات لمتابعة انتظام حركة النقل والالتزام بالتعريفة الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور طارق راشد  رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجوله مفاجئة لتفقد موقف كفر الزيات، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، وتحدث محافظ الغربية مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات للتأكد  من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، م

 الانتهاء من تعليق بنرات بالتريفة الجديدة

وشدد “رحمي” على مدير الموقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة،مطالبا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق للأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظ.

وضع ملصق بسيارات السرفيس يتضمن خط السير والأجرة المقررة

 وشدد محافظ الغربية على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

صفحة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة  من خلال الابلاغ عن ارقام لوحة السيارة المخالفه عبر الارقام التالية غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).

محافظ الغربية بخط السير والتعريفة الجديدة التزام السائقين بالتعريفة المقررة تعليق بنرات كبيرة مخالفة السائق

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